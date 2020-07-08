В среду, 8 июля, Марина Порошенко назвала собравшихся под зданием суда сторонников своего мужа "поробратами" и "порохосестрами".

"Приветствую вас, порохобраты и порохосестры", - так обратилась Марина Порошенко к собравшимся сторонникам своего мужа под Печерским судом в Киеве, где сегодня продолжится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко. Она уточнила, что при этом цитировала слова художника Юрия Журавля.

При этом сторонников Порошенко сегодня собралось под зданием суда гораздо меньше нежели прошлый раз.

"Наша задача держать строй и беречь родную землю. Мы сильные со своей правдой. Украина достойна чтобы бороться за её. И эта борьба обязательно закончится победой", - заявила Марина Порошенко.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Порошенко с третьей попытки выбирают меру пресечения.

Также стало известно, что сотрудники ГБР вручили пидозру пограничнику, который выпустил Порошенко на Мальдивы.