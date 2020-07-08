Еврейская община назвала возможный запрет мэра Умани на проведение традиционного еврейского праздника Рош-ха-Шана в 2020 году (нового года по иудейскому календарю) "умеренной провокацией межнационального конфликта".

Об этом говорится в Тelegram-канале "PavlovskyNews", где приводится комментарий члена еврейской общины Украины Натана Ниссима Бен-Нуна.

Он дал письменный комментарий по поводу заявления мэра Умани Александра Цебрия о нежелании пускать паломников в город на еврейский праздник.

По его словам, позиция мэра выглядит как провокация и разжигание межнационального конфликта. А делается это только с целью получения дополнительных рейтингов в предвыборной гонке. Он отметил явное игнорирование городским головой возможностей улучшить экономическое состояние города и страны в период паломничества.

Натан Ниссим Бен-Нун считает, что можно провести празднование с учетом соблюдения карантинных мер, а не провоцировать межнациональный конфликт. Член общины уверен, что руководство Украины поможет провести мероприятие на должном уровне.

Фото: PavlovskyNews

Как сообщала "Страна", ранее из Украины выдворили шестерых хасидов, которые приехали в Умань встречать иудейский Новый год. Их признали нарушителями миграционного законодательства.

Напомним, что власти Израиля предостерегли хасидов от поездки в Умань на Песах.