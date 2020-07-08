В Киеве 8 июля очередное ЧП. Некие активисты перекрыли движение на мосту Метро. Из-за этого движение транспорта серьезно затруднено, образовались пробки. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Мост Метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро "Черниговская". Заранее планируйте свой маршрут", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно рассмотреть, что несколько десятков людей вышли на мост и заблокировали движение транспорта. Водители высказывают свое возмущение, непрерывно сигналя.

Как сообщают очевидцы, требования активистов до конца не ясны. По предварительным данным, они "требуют достроить им квартиры". Люди ходят по пешеходному переходу, не давай проехать машинам. В результате на Броварском проспекте в направлении правого берега образовалась огромная пробка.

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