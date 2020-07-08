Печерский суд сегодня избирает Порошенко меру пресечения. На заседание приехала жена экс-президента
Сегодня, в среду, 8 июля, после семидневного перерыва в Печерском суде Киева под председательством судьи Сергея Вовка продолжилось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенку.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Пятого президента Украины подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Прокуратура просила личное обязательство до 10 июля с обязательством прибывать к следователю, не выезжать из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с фигурантами дела, сообщать об изменении места работы, сдать загранпаспорт.
Защита Порошенко настаивает на отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.
Под Печерским судом собрались сторонники экс-президента и сегодня их гораздо меньше нежели в прошлый раз. К собравшимсяо приехала его жена Марина Порошенко. Выступила коротко.
"Наша задача держать строй и беречь родную землю. Мы сильные со своей правдой. Украина достойна чтобы бороться за её. И эта борьба обязательно закончится победой", - заявила Марина Порошенко.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины.