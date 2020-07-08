Сегодня, в среду, 8 июля, после семидневного перерыва в Печерском суде Киева под председательством судьи Сергея Вовка продолжилось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пятого президента Украины подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Прокуратура просила личное обязательство до 10 июля с обязательством прибывать к следователю, не выезжать из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с фигурантами дела, сообщать об изменении места работы, сдать загранпаспорт.

Защита Порошенко настаивает на отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

Под Печерским судом собрались сторонники экс-президента и сегодня их гораздо меньше нежели в прошлый раз. К собравшимсяо приехала его жена Марина Порошенко. Выступила коротко.

"Наша задача держать строй и беречь родную землю. Мы сильные со своей правдой. Украина достойна чтобы бороться за её. И эта борьба обязательно закончится победой", - заявила Марина Порошенко.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины.