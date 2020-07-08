Сегодня увидело свет первое подозрение по делу о мальдивском отдыхе Петра Порошенко.

Этот скандальный вояж бывший президент совершил с 1 по 8 января 2018 года. Отъезд был тайным, известно о нем стало случайно.

Особой скандальности добавили суммы, затраченные президентом воюющей страны на отпуск: порядка полумиллиона долларов, как выяснили тогда журналисты.

Дело об этой поездке начали расследовать после поражения Порошенко на выборах - летом 2019 года. Правда, в итоге "пидозру" получил не бывший гарант, а пограничник, который, как считает следствие, незаконно впустил Порошенко в страну.

"Страна" разбиралась в истории вокруг пересечения Порошенко границы в начале 2018 года.

В чем суть подозрения

"Пидозру" объявили бывшему командиру одной из воинских частей Госпогранслужбы. Ему вменяют организацию незаконной переправки Порошенко и его семьи через границу с использованием служебного положения.

Это статья 332, часть вторая, карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Следствие считает, что пограничник "дал незаконное указание подчиненным... на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска".

Проверяется причастность к этому преступлению и других должностных лиц.

Судя по фото, которое опубликовало ГБР, подозрение зачитывали действующему чиновнику - это происходит в его кабинете, подозреваемый находится за рабочим столом, а над ним висит герб Украины.

То есть, скорее всего, фигурант дела работает в Госпогранслужбе и сейчас.

Что известно о "тайном пункте пропуска"?

Как известно, Петр Порошенко вернулся с мальдивского отдыха 8 января через аэропорт "Киев" ("Жуляны").

Журналисты программы "Схемы" тогда сообщали, что самолет президента "припарковался" вдали от основных терминалов аэропорта. И уже через несколько минут кортеж Порошенко повез гаранта в Козин, где и проживает бывший президент.

То есть досмотр и паспортный контроль президент и его свита прошли очень быстро.

"Страна" узнала, почему самолет гаранта стал именно там и как это связано с уголовным делом против пограничника.

По информации наших источников в Госпогранслужбе, Порошенко и его спутников вывели из "Жулян" через территорию "410-го авиаремонтного завода", который расположен в аэропорту.

Причем один из цехов завода находится рядом с тем местом, куда приземлился самолет президента (на схеме цех помечен как "Самолетное производство").

Скриншот из презентационного ролика Укроборонпрома "Завод 410 гражданской авиации"

По информации "Страны", именно туда переместили аппаратуру для прохождения паспортного и таможенного досмотра. Хотя официального пункта пропуска на указанной территории, конечно, нет. То есть этот пункт был нелегальным.

Такая конспирация была нужна, чтобы замаскировать прибытие президента. Поскольку слухи о его отдыхе на Мальдивах появились еще за три дня до возвращения Порошенко - 5 января 2018 года об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов (сейчас он заместитель главы Офиса президента).

То есть была высока вероятность того, что Порошенко будут в "Жулянах" ожидать журналисты, которые после информации о его отпуске могли отследить перемещения самолетов, летящих с Мальдив, через сервис Flightradar. Что, собственно, и произошло.

Поэтому и было решено проходить границу через завод, куда у представителей прессы доступа нет.

Это также значит, что врученная ГБР "пидозра" касается именно возвращения Порошенко в Украину, а не отлета.

Также становится очевидным, что в незаконном пропуске бывшего президента через кордон должны были участвовать не только пограничники, но и руководство завода, который, к слову, входит в состав "Укроборонпрома", курируемого на тот момент замглавы СНБО Олегом Гладковским.

Поскольку вряд ли работники Госпогранслужбы могли самовольно организовать на территории предприятия временный пункт пропуска. Но ведутся ли следственные действия в этом направлении - пока неизвестно.

Также очевидно, что незаконный переход границы совершил в таком случае и сам Порошенко, а также его спутники.

Как ГБР расследует мальдивский вояж Порошенко

Госбюро расследований открыло дело из-за отдыха Порошенко на Мальдивах еще летом 2019 года. 6 августа ведомство сообщало, что будет разбираться, использовались ли поддельные документы при переправке Порошенко и его семьи через кордон.

Журналисты еще в 2018 году сообщали, что президент и его семья улетели на Мальдивы по паспортам на чужие имена.

"Страна" рассказывала, что это были так называемые ДОП - документы оперативного прикрытия, выдаваемые обычно СБУ или Управлением госохраны.

Детальнее об этом - в материале Он же Ваня, он же Женя, он же Саша. Как Порошенко удалось улететь на Мальдивы по чужому паспорту.

Экс-президент, правда, позже заявлял, что вылетал на острова под своей собственной фамилией. Но в итоге дело было открыто по трем статьям - служебный подлог, незаконная переправка через границу, использование заведомо поддельного документа.

То есть как минимум последняя статья явно касалась лично экс-президента и членов его семьи - 358-я, часть 4 (использование поддельных документов). Максимальная санкция по ней - до двух лет лишения свободы.

В рамках этого расследования суд еще в октябре предоставил ГБР доступ к данным журналистов программы "Схемы", которая рассказала о липовых паспортах Порошенко. В ноябре Госбюро получило через суд доступ и к паспортам бывшего президента - дипломатическому и служебному.

И вот, появилось первое подозрение по этому делу. Но в нем, как видим, осталась лишь одна статья из трех, по которым дело расследовалось в августе: о незаконной переправке через границу.

Правда, она переквалифицирована с части первой на более тяжкую вторую (с использованием служебного положения).

В общем, то ли история с липовыми паспортами в ходе следствия не подтвердилась - то ли ее убрали из дела, чтобы не было оснований объявлять подозрение самому Порошенко.