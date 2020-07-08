В Киеве, сегодня 8 июля, вот уже пятый день сотрудники агрохолдинга "Укрлендфарминг" проводят акцию протеста под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Их вопросы остаются без ответа, почему САП не закрывает уголовное производство против их предприятия.

Ежедневно более 200 работников агрохолдинга выходят на протест с требованием к руководителю САП Назарау Холодницкому выполнить решение Печерского районного суда Киева, которое подтверждает, что уголовное дело против их агрохолдинга было открыто незаконно.

По словам участников акции, их предприятие уже более восьми месяцев подвергается террору со стороны НАБУ в лице его руководителя Артема Сытника, а сейчас к кампании против "Укрлендфарминга" подключилась САП и ее глава Назар Холодницкий.

"5 июня Печерский районный суд Киева обязал САП закрыть уголовное производство против нашей компании. Также мы получили заключение Офиса Генерального прокурора, которое также подтверждает, что уголовное дело против нашего предприятия возбуждено незаконно. На данный момент от САП требуется только поставить подпись и дело будет закрыто, но они этого не делают, а наоборот, подали апелляционную жалобу в Высший антикоррупционный суд, чтобы обжаловать решение Печерского суда", - рассказывает юрист "Укрлендфармига" Артур Львовский и добавляет, что такие действия САП являются абсурдными и нарушают законодательство.

По словам организаторов акции, на их обращение в САП заявили, что ответят в течении пятнадцати дней, поэтому сотрудники "Укрлендфарминга" объявили бессрочную акцию протеста под стенами ведомства, пока не будет закрыто уголовное дело против их компании.

Также организаторы анонсировали, что и завтра придут под стены САП с тем же требованием.

"Мы будем протестовать до тех пор пока не будут выполнены наши требования, а это закрытие уголовного дела", - уверяют протестующие.

Фото: Страна

Напомним, 5 июня этого года Печерский районный суд Киева признал незаконным дело, которое заместитель экс-генпрокурора Рябошапки Виталий Касько возобновил в отношении бизнесмена Олега Бахматюка, владельца компании "Укрлендфарминг".

25 июня Офис Генерального прокурора исполнил определение суда и закрыл дело. Но непосредственно прекратить уголовное производство должна Специализированная антикоррупционная прокуратура. Но Холодницкий до сих пор этого не сделал.

НАБУ подозревает Бахматюка в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Сам Бахматюк считает эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.