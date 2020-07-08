Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай просит Кабмин признать масштабные пожары в области, тушением которых недавно занялся Аваков, чрезвычайной ситуацией (ЧС) государственного уровня.

Такой шаг позволит позволит привлечь средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий пожара. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет министров Украины о признании масштабных пожаров на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия... Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. По предварительным оценкам, выгорело около пяти тысяч гектаров леса.

Директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый сообщил, что сегодня проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г. Северодонецка и пгт Новоайдар - по 7 человек.

"Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова над головой, подготовлены два учреждения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать надлежащее питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Гайдай.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1 000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения 1 291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

Как сообщала "Страна", к вечеру 7 июля в ГСЧС сообщили о пяти погибших в результате пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Девять человек госпитализированы в больницу.

По мнению Гайдая, причиной пожаров может быть поджог.