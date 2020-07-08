Бессменный участник и один из основателей известной группы "Чайф" гитарист Владимир Бегунов заболел коронавирусом Covid-19 и пневмонией.

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз Covid, поставлена пневмония", - рассказал он сам в видеообращении.

Бегунов сообщил, что вовремя начал лечиться и поражение его легких составляет 10%. Музыкант призвал не слушать тех, кто отрицает существование коронавируса. Он отметил, что болезнь протекает очень резко и тяжело.

Кроме того, Бегунов заверил поклонников, что участники "Чайфа" прекратили общение, работу над альбомами и репетиции, когда стало известно о его диагнозе. Все музыканты прошли тестирование на коронавирус, оно оказалось отрицательным.

Как сообщала "Страна", на утро среды, 8 июля 2020, в Украине зарегистрировано уже 50 414 случаев заражения Covid-19. С официального начала эпидемии в Украине умерло 1 306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 за сутки).

По мнению ученых, восемь из десяти больных Covid-19 могут не иметь симптомов.