В среду, 8 июля, на место масштабных лесных пожаров в Луганской области, которые перекинулись на три села, вылетели представители власти - включая президента Украины.

Спасатели сообщают, что еще борются с отдельными очагами горения, во время тушения обнаружили тела погибших, а местных жителей эвакуируют. Также появились фото из наиболее пострадавшего села Смоляниново, где сгорели десятки домов.

Собрали информацию о ЧП в Луганской области по состоянию на утро. Туда уже прибыл президент Владимир Зеленский.

Сколько пострадавших

По данным ГСЧС, по состоянию на 08:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Вчера из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на село Смоляниново. Оттуда,а также из дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек, из них 13 детей. Были отселены 30 человек.

В результате пожара в с. Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов.

Во время тушения пожара в этом селе были обнаружены тела 3 погибших. Госпитализировали 9 человек, из них двое детей.

Село Смоляниново после пожара. Фото: Александр Махов/Facebook

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, всего помощь оказали 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы Северодонецка и пгт Новоайдар - по 7 человек.

Как сообщила сегодня утром полиция Луганской области всего было эвакуировано 27 жителей, из них 22 ребенка. У двух детей отравление продуктами горения.

В настоящее время подтверждена гибель 4 человек (один житель утром от ожогов скончался в больнице). Местонахождение еще одного человека не установлено.

Пожар под Северодонецком. Фото: МВД Украины

В результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкине, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

К тушению привлекли 1 125 человек и 201 единицу техники, в том числе 2 самолета АН-32П, артиллерийские тягачи и инженерные машины разграничения. На месте пожара развернут оперативный штаб.

По предварительным оценкам выгорело около пяти тысяч гектаров леса.

Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС

На место прибыли Зеленский и Аваков

Утром в Луганскую область прибыл президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков, представили СНБО, руководители Нацполиции и ГСЧС.

Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом, выделят по 300 тыс грн, 20 тысяч всем пострадавшим и отдельно буду решать вопрос по погибшим.

Также он заявил, что в бюджете уже есть 50 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров и оказание помощи людям.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай ранее обратился в Кабмин с просьбой признать пожары в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Это позволит выделить средства из госбюджета на ликвидацию последствий. Этот вопрос сегодня рассмотрят на заседании правительства.

Причины пожаров

Как доложили правоохранители, всего есть три версии возникновения пожара. Одна из них – поджог. Причем не исключено, что было сразу несколько очагов возгорания. Полиция уже открыла уголовное дело и сейчас выясняет все детали.

В последние дни в Луганской области установилась жара до +38. Спасатели предупреждали о повышенной пожароопасности в регионе. А 7 июля, уже после начала пожара, порывы ветра до 20 м/с усилили огонь.

На сайте Луганской ОГА сообщается, что все желающие оказать помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, могут обращаться по телефону: 095-910-19-20.