Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР), сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины, который организовал незаконный пропуск через границу семьи экс-президента Порошенко.

Речь идет о скандальном отпуске Порошенко на Мальдивах в январе 2018 года, когда он потратил на островах полмиллиона долларов.

Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого президента Украины Петра Порошенко, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска.

Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Сейчас устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала на государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в январе 2018 года разразился скандал, когда выяснилось, что Порошенко летал на Мальдивы и отдохнул там на 500 тысяч долларов. Тогда же появилась информация, что экс-президент и его семья вылетели на отдых по паспортам на чужие имена.

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