Минздрав показал свежую статистику заражения коронавирусом по регионам Украины
Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро среды, 8 июля. В лидерах - Львовская область (6 562), Киев (5 779) и Черновицкая область (5 051).
Об этом говорится на странице МОЗ в соцсети.
Итак, вот свежий расклад по регионам Украины
Винницкая область - 2 002 случая;
Волынская область - 2 825 случаев;
Днепропетровская область - 1 120 случаев;
Донецкая область - 713 случаев;
Житомирская область - 1 484 случая;
Закарпатская область - 3 533 случая;
Запорожская область - 599 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 797 случаев;
Кировоградская область - 664 случая;
г. Киев - 5 779 случаев;
Киевская область - 2 853 случая;
Львовская область - 6 562 случая;
Луганская область - 87 случаев;
Николаевская область - 463 случая;
Одесская область - 1 984 случая;
Полтавская область - 326 случаев;
Ровенская область - 4 304 случая;
Сумская область - 323 случая;
Тернопольская область - 2 142 случая;
Харьковская область - 2 466 случаев;
Херсонская область - 201 случай;
Хмельницкая область - 863 случая;
Черновицкая область - 5 051 случай;
Черкасская область - 695 случаев;
Черниговская область - 578 случаев.
По данным на -9:00 8 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 50414 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1306 летальных, 23119 пациентов выздоровели. Проведено 745 313 тестирований методом ПЦР.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля 2020 в Центр поступило 1 170 сообщений о подозрении на Сovid-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на Сovid-19.
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