Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро среды, 8 июля. В лидерах - Львовская область (6 562), Киев (5 779) и Черновицкая область (5 051).

Об этом говорится на странице МОЗ в соцсети.

Итак, вот свежий расклад по регионам Украины



Винницкая область - 2 002 случая;



Волынская область - 2 825 случаев;



Днепропетровская область - 1 120 случаев;



Донецкая область - 713 случаев;



Житомирская область - 1 484 случая;



Закарпатская область - 3 533 случая;



Запорожская область - 599 случаев;



Ивано-Франковская область - 2 797 случаев;



Кировоградская область - 664 случая;

г. Киев - 5 779 случаев;



Киевская область - 2 853 случая;



Львовская область - 6 562 случая;



Луганская область - 87 случаев;



Николаевская область - 463 случая;



Одесская область - 1 984 случая;



Полтавская область - 326 случаев;



Ровенская область - 4 304 случая;



Сумская область - 323 случая;



Тернопольская область - 2 142 случая;



Харьковская область - 2 466 случаев;



Херсонская область - 201 случай;



Хмельницкая область - 863 случая;



Черновицкая область - 5 051 случай;



Черкасская область - 695 случаев;



Черниговская область - 578 случаев.

По данным на -9:00 8 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 50414 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1306 летальных, 23119 пациентов выздоровели. Проведено 745 313 ​​тестирований методом ПЦР.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля 2020 в Центр поступило 1 170 сообщений о подозрении на Сovid-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на Сovid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь симптомов.

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