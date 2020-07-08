По данным на 8 июля в Украине выявлено 50 414 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Фото: facebook.com

Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро среды, 8 июля. В лидерах - Львовская область (6 562), Киев (5 779) и Черновицкая область (5 051).

Об этом говорится на странице МОЗ в соцсети.

Итак, вот свежий расклад по регионам Украины

Винницкая область - 2 002 случая;

Волынская область - 2 825 случаев;

Днепропетровская область - 1 120 случаев;

Донецкая область - 713 случаев;

Житомирская область - 1 484 случая;

Закарпатская область - 3 533 случая;

Запорожская область - 599 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 797 случаев;

Кировоградская область - 664 случая;

г. Киев - 5 779 случаев;

Киевская область - 2 853 случая;

Львовская область - 6 562 случая;

Луганская область - 87 случаев;

Николаевская область - 463 случая;

Одесская область - 1 984 случая;

Полтавская область - 326 случаев;

Ровенская область - 4 304 случая;

Сумская область - 323 случая;

Тернопольская область - 2 142 случая;

Харьковская область - 2 466 случаев;

Херсонская область - 201 случай;

Хмельницкая область - 863 случая;

Черновицкая область - 5 051 случай;

Черкасская область - 695 случаев;

Черниговская область - 578 случаев.

По данным на -9:00 8 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев заболевания коронавирусом.  Всего с начала эпидемии в стране выявлено 50414 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1306 летальных, 23119 пациентов выздоровели. Проведено 745 313 ​​тестирований методом ПЦР. 

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля 2020 в Центр поступило 1 170 сообщений о подозрении на Сovid-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на Сovid-19.

Данные по коронавирусу на 8 июля

Ранее "Страна" писала о том, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь симптомов.

Также мы сообщали, что в ВОЗ пообещали раскрыть новые данные о передаче коронавируса по воздуху.

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