Тушение большого пожара в Луганской области, от которого пострадали уже 28 человек, координируют министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководители СНБО, Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и полиции.

Об этом говорится в twitter-микроблоге Арсена Авакова в среду, 8 июля.

"Утром с секретарем СНБО, председателями ГСЧС, НПУ работаем на месте лесных пожаров возле Северодонецка в оперативном штабе, провели воздушный мониторинг районов возгорания. 24/7 более 1 200 работников ГСЧС, НПУ, НГУ и 200 ед. тех. (2 самолета АН-32П ) ликвидируют пожар", - написал он.

Лесной пожар возник 6 июля в 13. 21 мин возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с. Смоляниново. Кроме того, пожарные ликвидируют верховой пожар возле с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

По информации Министерства внутренних дел Украины предварительно погибли 7 человек. Для тушения огня вылетели два пожарных самолета ГСЧС из Краматорска.

В полиции открыли уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Как сообщала "Страна", лесные пожары в Луганской области уничтожили десятки домов и вызвали человеческие жертвы.

Напомним, что точное количество жертв лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области пока неизвестно.