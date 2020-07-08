Ядерный арсенал США в 20 раз превосходит подобное вооружение Китая. ОБ этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. По его словам, между ядерным вооружением обеих стран существует "огромный разрыв".

Об этом сообщает РИА "Новости".

Ссылаясь на данные международных аналитических институтов, китайский дипломат сообщил, что США обладают около 5 800 - 6 000 боеголовками.

"Это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая", - отметил Фу Цун.

Он добавил, что США известно о таком огромном разрыве, но американская сторона хочет и дальше увеличивать его. Соединенные Штаты Америки намерены инвестировать в ядерное оружие $500 мрлд в следующие десять лет и еще $1,2 трлн в другие 30 лет, сообщил дипломат.

"Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах - это ничто иное как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", - заявил Цун.

Также он акцентировал, что отказ Китая от данных переговоров вовсе не указывает на его выход из международного процесса ядерного разоружения.

Ранее "Страна" писала о том, что Госдеп США заинтересовался идеей Путина собраться на "ядерный саммит".

Также мы разбирались, что значат для Украины и мира ядерные угрозы США.