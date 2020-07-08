В среду, 8 юля, Печерский суд продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко.

Экс-гаранту объявили о подозрении еще 10 июня. Суд пытается избрать меру пресечения с 18 июня. В первый раз заседание перенесли из-за смерти отца Порошенко. 1 июля заслушали сторону защиты и обвинения. Прокуроры озвучили фабулу дела Семочко, по которой идет расследование.

Речь о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. То есть гаранту вменяют превышение полномочий и давление на бывшего главу разведки Егора Божка.

Следствие сначала просило содержание под стражей, но в первый день суда стало настаивать на более мягкой мере - личное обязательство с запретом на выезд за границу.

Меру пресечения просили назначить до конца следствия. Изначально озвучивались сроки его окончания - до 10 июля - то есть под личным обязательством Порошенко бы находился всего один день. Но накануне сегодняшнего заседания суд продлил досудебное расследование по делу экс-президента до 10 октября. То есть теперь меру пресечения смогут избрать на стандартные два месяца.

На прошлом суде Порошенко не стеснялся в выражениях и оскорблял прокуроров. В это время под стенами нон-стоп шел митинг его сторонников.

"Страна" следит за судебным заседанием. Его начало в 11:00. Материал обновляется.

Прямой эфир суда над Порошенко

12:27 Порошенко вступает в диалог с понятым, говорит, что не отказывался брать документы. Свидетель отвечает, что говорит только то, что видел

12:20 Шел по своим делам, говорит понятой. К нему подошел человек в гражданском, попросил поучаствовать в следственных действиях. "Мы зашли, увидели Петра Алексеевича или человека похожего на Петра Алексеевича". Раздается смех. Судья делает замечание понятому.

Этот понятой говорит, что Порошенко отказался принять документы и уехал, не ознакомившись с ними

12:16 Выступает следующий свидетель. Он тоже был понятым

12:10 Тем временем "Наш Киев" сообщает, что его оператору Порошенко разбил камеру во время прохода сквозь толпу своих сторонников. Проект опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook. На нем видно, как экс-президент расталкивает всех на своем пути

12:06 Порошенко говорит, что обвинение давит на свидетеля, который четко сказал, что он не отказывался брать процессуальные документы. Он заявил, что ему пытались вручить копии. Кроме того, подозрение народному депутату должен вручать генпрокурор, а его не было

11:59 Защита спрашивает, помнит ли свидетель было ли там 187 страниц документов. Обвинение говорит, что свидетель не может помнить, сколько там было страниц. Завязалась небольшая перепалка между адвокатами и прокурорами, кто из них давит на свидетеля и относится ли это к сути дела

11:53 Адвокат говорит, правда ли что Порошенко не отказывался брать документы, как об этом говорит прокуратура. Свидетель говорит, что на словах Порошенко не отказывался

11:46 Защита говорит, что на документах в материалах дела нет подписи понятого на каждой странице, как тот говорит, поэтому эти документы могли заменить. Понятой говорит, что подписал каждый лист, что было зафиксировано на камеру

11:41 Адвокат Порошенко спрашивает, откуда у понятого был с собой паспорт. Тот говорит, что шел в центр занятости

11:36 Понятой отвечает на вопросы прокурора. Говорит, что Порошенко вручали повестку и процессуальные документы, но он их не получил, хотя и не отказывался. Прокуроры своими вопросами подводят к тому, что экс-президент отказался брать документы

11:27 Выступает свидетель Руслан Шевчук. Он был понятым. Сказал, что шел по делам в 8 утра, когда к нему подошел человек в гражданском и попросил поучаствовать в следственных действиях. Он присутствовал при вручении Петру Порошенко повестки на допрос

11:22 Судья на месте. Начинается заседание

11:20 Экс-президент уже в зале суда

11:17 "Я пошел на это судилище" - удаляется Порошенко

11:16 Порошенко выступал более семи минут. Начал с благодарности своим сторонникам, что уже третий раз приезжают под Печерский суд, чтобы поддержать его.

"Десятки тысяч людей приходят под Печерский суд, чтобы сказать, нет политическим преследованиям, чтобы сказать нет зелёной власти, не опытной, мелкой и никчёмной. Они все свое время тратят на то, чтобы отправить украинскую оппозицию за решетку",- заявил Порошенко.

Также Порошенко высказался по решению суда, о продлении срока досудебного расследования.

"Паскудные и мелкие дела они исполняют ночью. И сегодня ночью Печерский суд принял решение о продлении сроков досудебного расследования. Ночью делать такие вещи это преступление. Они это сделали для того, чтобы ограничит лидера украинской оппозиции Порошенко проводить предвыборную компанию", - заявил Порошенко

11:15 Порошенко возмущен, что ночью Печерский суд принял решение о продлении досудебного расследования до 10 октября, ведь если ему изберут меру пресечения, то уже на два месяца, а на два дня, если бы оно завершилось 10 июля

11:13 "Билет на Ростов готов" - говорит Порошенко

11:12 Порошенко говорит, что пусть не только на Банковой слышат, но и в Черновцах, где спрятался Зеленский, хотя тот сегодня утром отправился в Луганскую область на место пожаров

11:11 Все кричат "Зелю геть!" и "Криголам (ледокол - Ред.)"

11:08 Под зловещую музыку появился Порошенко. Говорит, что под Печерский суд вновь приходят десятки тысяч людей

10:51 Поют гимн

10:49 "Приветствую вас порохобраты и порохосестры", - так обратилась Марина Порошенко к собравшимся сторонникам своего мужа под Печерским судом в Киеве, где сегодня продолжится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенку. Людей сегодня гораздо меньше нежели прошлый раз. Порохобраты вместо порохоботов - это интересно.

10:47 Самого Порошенко еще нет, но приехала его жена Марина. Выступила коротко.

"Наша задача держать строй и беречь родную землю. Мы сильные со своей правдой. Украина достойна чтобы бороться за нее. И эта борьба обязательно закончится победой",- заявила Марина Порошенко.

10:40 Под Печерским судом уже собираются сторонники Порошенко.

10:38 "Европейская солидарность" запустила стрим из-под Печерского суда.

10:00 Решение о продлении досудебного расследования Печерский суд вынес сегодня, 8 июля, то есть в день заседания по мере пресечения.