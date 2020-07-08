Законопроект о финансировании обороны США на 2021 год предусматривает увеличение военной помощи Украине еще на 25 миллионов долларов. Текст документа опубликован Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США, как сообщается на его официальном сайте.

В частности, в документе предлагают предоставить Украине 275 миллионов долларов для обеспечения безопасности, что на 25 миллионов долларов больше запрашиваемой ранее суммы. Также согласно документу, министр обороны США обязан информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в предоставлении этих средств.

Напомним, США выделят Украине финансовую помощь для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине. Ее размер составит 100 000 долларов.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как то, что само собой разумеющеется из-за страха перед отводом американских войск из Европы. Причем ей тревожно из-за этого. И она призывает США не отказываться от трансатлантического партнерства.