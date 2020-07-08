Сегодня 8 июля, Печерский суд продолжит рассматривать меру пресечения для Петра Порошенко.

А накануне досудебное расследование по делу с "первой пидозрой" против экс-президента Украины Петра Порошенко продлено до 10 октября 2020 года включительно.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Страны".

Таким образом, меру пресечения для Порошенко сегодня можно избирать не на один день до 10 июля (как это ранее планировалось), а сразу на два месяца.

Речь идет о расследовании подозрения о незаконном назначении Петром Порошенко заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Порошенко подозревают в том, что тот склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", подозрение Петру Порошенко по делу СВР объявили 10 июня 2020.

Также подозрение получил другой фигурант, экс-глава Службы внешней разведки Евгений Божок. Он занимал кресло замминистра иностранных дел, но уже отстранен.