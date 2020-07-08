Украинцы разделились в своем отношении к ношению масок, фото Страна

По данным на утро среды, 8 июля, в Украине зарегистрировано уже 50 414 случаев заражения Covid-19. Вчера, 7 июля в нашей стране было отмечено 49 607 случаев. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 807 человек.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 за сутки). 

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Данные СНБО по коронавирусу на 8 июля  

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь вообще никаких симптомов.

Так же мы рассказывали, что в ВОЗ пообещали раскрыть новые данные научных исследований о передаче коронавируса Covid-19 по воздуху.

 

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