По данным на утро среды, 8 июля, в Украине зарегистрировано уже 50 414 случаев заражения Covid-19. Вчера, 7 июля в нашей стране было отмечено 49 607 случаев. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 807 человек.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 за сутки).

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь вообще никаких симптомов.

Так же мы рассказывали, что в ВОЗ пообещали раскрыть новые данные научных исследований о передаче коронавируса Covid-19 по воздуху.