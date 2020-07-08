Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал решение действующего главы Белого дома Дональда Трампа о полном разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Политик-демократ пообещал вернуть страну в ряды ВОЗ в первый же день своего пребывания в Овальном кабинете. Об этом Джо Байден написал в своем официальном Тwitter.

"Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Джо Байден.

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