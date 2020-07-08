Вчера, 7 июля, в Луганской области вспыхнули масштабные пожары, которые, к сожалению, привели и к человеческим жертвам (уже погибло не менее 5 человек - Ред.).

Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский привел в соцсети информацию о пострадавших по состоянию на 22.30 7 июля.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем). В поселке Смоляниново пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений", - написал Павел Лисянский.

Ранее "Страна" сообщала, что луганский губернатор назвал поджог одной из версий смертельного пожара в лесах под Северодонецком.