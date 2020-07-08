В Верховной Раде произошло очередное ЧП. В минувшую пятницу, 3 июля, здесь произошел разговор на повышенных тонах и стычка между нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем и Марией Ионовой из "Евросолидарности".

Елена Кондратюк, заместитель спикера Дмитрия Разумкова, написала по этому поводу заявление в Комитет Рады по регламенту с просьбой разобраться и дать оценку этом инциденту.

О своем решении и самом конфликте Елена Кондратюк сообщила в соцсети.

"Я о досадном случае в пятницу, когда депутат Андрей Мотовиловец позволил себе применить силу к депутату, и здесь надо уточнить - женщине-депутату.

Не могу не обратить внимание на покаяние, которое определил сам себе господин Мотовилец - это выплатить 100 000 гривен в благотворительный фонд, если ему кто-то что-то докажет...

...Откровенно скажу, я надеялась что депутат Андрей Мотовиловец просто публично принесет свои извинения, как это сделал спикер парламента Дмитрий Разумков от имени руководства после эмоциональной перепалки и столкновения в зале, за что ему отдельное спасибо.

Но извинений, я так понимаю, мы не услышим ... Поэтому я написала заявление в регламентный Комитет Верховной Рады Украины с просьбой разобраться и дать надлежащую оценку действиям народного депутата.

Ну и напоследок, я сама была свидетелем того и видела - как "улетела" рука и пошатнулась Мария Ионова. Это видно тоже на фото и видео - когда я эмоционально "подскочила" в президиуме... А еще я хочу обратиться к мужчинам-депутатам из фракции большинства, женщины которых пропагандируют равенство прав и возможностей женщин и борются с насилием - Сергей Бабак и Александр Мариковский, может вы убедите коллегу извиниться? Давиду Арахамия - руководителю фракции - я так понимаю не удалось (я обращалась!)", - написала Елена Кондратюк.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.