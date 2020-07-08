Украина продолжает курс на разрыв межгосударственных связей со странами Содружества независимых государств (СНГ). Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, достигнутого 5 декабря 2012 в г. Ашхабате", - говорится в тексте указа №269/2020.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине вывели Украину еще из нескольких соглашений СНГ, но не уточнили, каких именно.