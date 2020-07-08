Вчера, 7 июля, в Киеве полиция провела спецоперацию и задержала двух граждан России, которые планировали совершить тяжкие преступления в столице Украины.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП.

"Оперативники Департамента стратегических расследований города Киева получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планировали серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах в разных странах. За это им даже были вручены государственные награды РФ.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались россияне, и их вероятное местонахождение.

В ходе спецоперации они были задержаны в Шевченковском районе столицы. Материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины в настоящее время готовятся", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве попытались демонтировать борд с гербом СБУ у посольства России, но пришлось вернуть его на место.