Вчера вечером, 7 июля, после того, как власти Сербии ввели комендантский час в стране из-за очередной вспышки коронавируса, в Белграде начались массовые беспорядки.

Тысячи людей собрались в центре столицы. Они вступили в столкновения с полицией и пошли на штурм парламента республики.

Протестующие напали на полицейские кордоны, сожгли три полицейских автомобиля и ворвались в холл парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Об этом сообщает Nova.rs.

Видео: NOVA S

Протестующие скандировали: "Проучить воров" и "Отставка". Полиция и спецназ начали разгон протеста и сотни человек были увезены на спецмашинах.

Фото: Vladislav Mitić/Nova.rs

В ответ протестующие призвали студентов и всех тех, кто, как они говорят, заботятся о будущем своей страны, собраться сегодня перед зданием парламента.

Ранее "Страна" сообщала, что Сербия из-за коронавируса привлекла армию к охране больниц.