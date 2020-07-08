Вечером 7 июля греческие пограничники и представители украинского консульства в Афинах посадили на самолет последнюю из украинок, задержанных 4 июля в аэропорту столицы Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

12 туристов, в том числе двоих детей, прилетевших рейсом Ryanair, отправили в Киев раньше. А упомянутая украинка улетела на борту самолета лоукостера Wizz Air. По договоренности с греческими пограничниками, никому из граждан Украины не оформили процедуру депортации. Таким образом, они избежали запрета на въезд в ЕС в будущем.

Среди задержанных есть и такие, кто не улетел домой, а остался в Западной Европе. Так, греческие пограничники дали разрешение на въезд в страну трем людям из группы задержанных. Пересечь границу позволили тем, кто задекларировал бизнес-цель визита. хотя ранее пограничная полиция отказывалась удовлетворять запросы украинского посольства по этому поводу. Что заставило ее изменить позицию, неизвестно.

Позволили пересечь границу Шенгена позволили и одной из задержанных, которая летела во Францию ​​на учебу.

В общем, все 17 пассажиров, застрявших в изоляторе афинского аэропорта, уже на свободе.

Между тем среди пассажиров, прилетевших из Киева в Афины во вторник, снова есть туристы. Их, очевидно, тоже отправят в изолятор, который только что освободила предыдущая группа украинцев.

Ранее "Страна" разбиралась, почему людей выпустили из Киева.

Мы также приводили комментарий МИД по поводу инцидента с украинцами.