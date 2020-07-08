В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 8 июля. За последние сутки заразилось 807 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 2 002 (1 411 выздоровели)

Волынская обл. - 2 825 (1 030 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1 120 (1 000 выздоровели)

Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 484 (1 061 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3 533 (1 117 выздоровели)

Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2 797 (1 204 выздоровели)

Киев - 5 779 (1 900 выздоровели)

Киевская обл. - 2 853 (1 623 выздоровели)

Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)

Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)

Львовская обл. - 6 562 (974 выздоровели)

Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)

Одесская обл. - 1 984 (863 выздоровели)

Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)

Ровенская обл. - 4 304 (2 272 выздоровели)

Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2 142 (1 327 выздоровели)

Харьковская обл. - 2 466 (1 261 выздоровели)

Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)

Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5 051 (2 386 выздоровели)

Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).

"Подтверждено 50 414 случаев COVID-19, из них 23 119 выздоровели, 1306 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 08.07 составляет 25 989 человек. Сейчас госпитализированы 4 039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13 443 пациента, подключены к аппарату ИВЛ - 418 пациентов", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 13 568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745 313 образцов и методом ИФА 298 298 образцов.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару, который в апреле вместе с согражданами митинговал за отмену карантинных ограничений, заразился коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Украине все лабораторные центры обеспечены запасом тест-систем для диагностики коронавируса, которого хватит на месяц даже при условии полной загрузки центров.