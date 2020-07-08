Главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Закарпатье - массовые нарушения карантинных ограничений, в частности, гуляния на праздники "всем селом".

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала "112".

"В Закарпатской области в трех районах по результатам эпидрасследования было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднования: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников, когда семьи съезжались из разных сел, праздновали это все, и за неделю они все становились контактными, и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни", - заявил он.

Напомним, карантин ужесточили по всей Закарпатской области. Карантин усилен из-за "стабильно напряженной ситуации с распространением Covid-19". Так, на территории области заведениям общественного питания и развлекательным учреждениям запрещено работать после 22:00.

Как сообщала "Страна", уровень загруженности больничных коек в Закарпатской области достиг отметки в 70,78%. Это наивысший показатель в стране. В регионе, кроме допустимого уровня загруженности больничных коек (50%), нарушен еще один показатель — динамики заболеваемости. При допустимых 11% он находится на отметке в 16,12%.