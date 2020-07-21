Предлагаем гороскоп на 21 июля для каждого знака Зодиака. Этот день надо провести с учетом того, что на нас будет действовать новолуние - время подавленного состояния и повышенной тревожности. Звезды не рекомендуют проводить время на увеселительных мероприятиях и нагружать себя физическим трудом. Сегодняшние сны часто бывают вещими.
Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овнам может быть нелегко сосредоточиться на главном. Не рекомендуется торопиться или отвлекаться на посторонние вещи. В семье могут возникнуть разногласия с близкими.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцам нужно проявить совсем немного сдержанности и терпения, чтобы получить вознаграждение за свои труды. Вечером можно устроить романтический ужин своему любимому человеку, будьте щедры на комплименты.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Звезды предостерегают Близнецов от поспешных выводов, сделанных сегодня. Практически на 100% такие умозаключения станут ошибочными. Также не стоит тратиться на выпивку и вредную еду - это выброшенные деньги на ветер.
Рак (22.06 - 22.07)
День принесет полезный жизненный опыт Ракам - примите даже непростую ситуацию с благодарностью. Подавляйте в себе негативные эмоции, в частности обиду и зависть.
Лев (23.07 - 23.08)
Лучше начать день с улыбки, никуда не торопясь и внимательно анализируя все происходящее вокруг вас. Сегодня старайтесь не давать никаких обещаний и не поддавайтесь на провокации.
Дева (24.08 - 23.09)
Сегодняшний день могут испортить некоторые трудности на работе и во взаимоотношениях с детьми. В остальном важно помнить: если верить в чудо, оно обязательно случится.
Весы (24.09 - 23.10)
Весам придется встретиться со своим отражением. Звезды желают получить приятные эмоции от этой встречи. На работе лучше не браться за сложные задачи.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В этот день важно не пропустить выгодное предложение. Но перед тем, как дать утвердительный ответ, возьмите некоторое время, чтобы все взвесить.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Пылкий характер Стрельцов сегодня придется сдерживать. Вседозволенность возможна только в проявлении нежности и доброты. В остальных случаях - эмоции на замок.
Козерог (22.12 - 20.01)
Сегодняшний день может стать днем прекрасных открытий и новых ощущений в жизни Козерогов. Лучше не занимать и не брать деньги в долг, чтобы не повлиять на денежные потоки судьбы.
Водолей (21.01 - 20.02)
С утра день может не задаться. Чтобы все исправить важно проявить строгость по отношению к себе, стать приверженцем дисциплины и отнестись к ситуации критически. Тогда все очень скоро наладится.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Сегодня вас ждет неожиданная встреча. Насколько она станет для вас приятной, зависит исключительно от вас самих. Звезды предупреждают: человек может круто изменить вашу жизнь.