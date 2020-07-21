Предлагаем гороскоп на 21 июля для каждого знака Зодиака. Этот день надо провести с учетом того, что на нас будет действовать новолуние - время подавленного состояния и повышенной тревожности. Звезды не рекомендуют проводить время на увеселительных мероприятиях и нагружать себя физическим трудом. Сегодняшние сны часто бывают вещими.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам может быть нелегко сосредоточиться на главном. Не рекомендуется торопиться или отвлекаться на посторонние вещи. В семье могут возникнуть разногласия с близкими.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам нужно проявить совсем немного сдержанности и терпения, чтобы получить вознаграждение за свои труды. Вечером можно устроить романтический ужин своему любимому человеку, будьте щедры на комплименты.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды предостерегают Близнецов от поспешных выводов, сделанных сегодня. Практически на 100% такие умозаключения станут ошибочными. Также не стоит тратиться на выпивку и вредную еду - это выброшенные деньги на ветер.

Рак (22.06 - 22.07)

День принесет полезный жизненный опыт Ракам - примите даже непростую ситуацию с благодарностью. Подавляйте в себе негативные эмоции, в частности обиду и зависть.

Лев (23.07 - 23.08)

Лучше начать день с улыбки, никуда не торопясь и внимательно анализируя все происходящее вокруг вас. Сегодня старайтесь не давать никаких обещаний и не поддавайтесь на провокации.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодняшний день могут испортить некоторые трудности на работе и во взаимоотношениях с детьми. В остальном важно помнить: если верить в чудо, оно обязательно случится.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам придется встретиться со своим отражением. Звезды желают получить приятные эмоции от этой встречи. На работе лучше не браться за сложные задачи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В этот день важно не пропустить выгодное предложение. Но перед тем, как дать утвердительный ответ, возьмите некоторое время, чтобы все взвесить.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Пылкий характер Стрельцов сегодня придется сдерживать. Вседозволенность возможна только в проявлении нежности и доброты. В остальных случаях - эмоции на замок.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшний день может стать днем прекрасных открытий и новых ощущений в жизни Козерогов. Лучше не занимать и не брать деньги в долг, чтобы не повлиять на денежные потоки судьбы.

Водолей (21.01 - 20.02)

С утра день может не задаться. Чтобы все исправить важно проявить строгость по отношению к себе, стать приверженцем дисциплины и отнестись к ситуации критически. Тогда все очень скоро наладится.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вас ждет неожиданная встреча. Насколько она станет для вас приятной, зависит исключительно от вас самих. Звезды предупреждают: человек может круто изменить вашу жизнь.