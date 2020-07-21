Гороскоп на 21 июля 2020 года для каждого знака Зодиака
Гороскоп на 21 июля 2020 года для каждого знака Зодиака

Предлагаем гороскоп на 21 июля для каждого знака Зодиака. Этот день надо провести с учетом того, что на нас будет действовать новолуние - время подавленного состояния и повышенной тревожности. Звезды не рекомендуют проводить время на увеселительных мероприятиях и нагружать себя физическим трудом. Сегодняшние сны часто бывают вещими. 

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам может быть нелегко сосредоточиться на главном. Не рекомендуется торопиться или отвлекаться на посторонние вещи. В семье могут возникнуть разногласия с близкими.

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцам нужно проявить совсем немного сдержанности и терпения, чтобы получить вознаграждение за свои труды. Вечером можно устроить романтический ужин своему любимому человеку, будьте щедры на комплименты. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды предостерегают Близнецов от поспешных выводов, сделанных сегодня. Практически на 100% такие умозаключения станут ошибочными. Также не стоит тратиться на выпивку и вредную еду - это выброшенные деньги на ветер. 

Рак (22.06 - 22.07)

День принесет полезный жизненный опыт Ракам - примите даже непростую ситуацию с благодарностью. Подавляйте в себе негативные эмоции, в частности обиду и зависть. 

Лев (23.07 - 23.08)

Лучше начать день с улыбки, никуда не торопясь и внимательно анализируя все происходящее вокруг вас. Сегодня старайтесь не давать никаких обещаний и не поддавайтесь на провокации. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Сегодняшний день могут испортить некоторые трудности на работе и во взаимоотношениях с детьми. В остальном важно помнить: если верить в чудо, оно обязательно случится.

Весы (24.09 - 23.10)  

Весам придется встретиться со своим отражением. Звезды желают получить приятные эмоции от этой встречи. На работе лучше не браться за сложные задачи. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

В этот день важно не пропустить выгодное предложение. Но перед тем, как дать утвердительный ответ, возьмите некоторое время, чтобы все взвесить.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Пылкий характер Стрельцов сегодня придется сдерживать. Вседозволенность возможна только в проявлении нежности и доброты. В остальных случаях - эмоции на замок.

Козерог (22.12 - 20.01) 

Сегодняшний день может стать днем прекрасных открытий и новых ощущений в жизни Козерогов. Лучше не занимать и не брать деньги в долг, чтобы не повлиять на денежные потоки судьбы.

Водолей (21.01 - 20.02)

С утра день может не задаться. Чтобы все исправить важно проявить строгость по отношению к себе, стать приверженцем дисциплины и отнестись к ситуации критически. Тогда все очень скоро наладится. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Сегодня вас ждет неожиданная встреча. Насколько она станет для вас приятной, зависит исключительно от вас самих. Звезды предупреждают: человек может круто изменить вашу жизнь.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.