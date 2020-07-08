В Одесской области на трассе Киев-Одесса водитель на автомобиле Dodge смертельно травмировал 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в полиции области, авария произошла в Беляевском районе, недалеко от села Алтестово.

По предварительным данным, 48-летний водитель на Dodge сбил девочку, когда она со своей тетей пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" рассказывал, как в Киевской области водитель сбил мать с ребенком на "зебре" и протащил их несколько метров по асфальту.

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