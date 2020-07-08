Русскому – нет: президент передал пожелание в КС

Если Конституционный суд вдруг отменит закон о тотальной украинизации, это произойдет не благодаря, а вопреки президенту Зеленскому. Это стало ясно вчера, когда в первый же день рассмотрения закона в КС представитель гаранта Федор Вениславский однозначно высказался за то, чтобы курс на насильственное внедрение украинского языка был сохранен. При этом Вениславский без двусмысленностей заявил, что такой является позиция президента.

Собственно, на этом на надеждах 73% избирателей можно ставить крест. Заявление по закону о госязыке – это лакмусовая бумага, которая проявляет реальные взгляды Владимира Зеленского на политический и экономический курс страны. И в проявившемся контуре явно видно профиль его предшественника.

Не будет не только построения общества с равными возможностями для всех граждан, вне зависимости от национальности. Не будет и обещанного 15 месяцев назад мира. Не будет возрождения экономики, которое невозможно без восстановления мира и экономических связей с Россией. Не будет сделано ничего, чтобы остановить беспредел ультраправых радикалов на улицах.

В 2019 году Украина выбрала второго Порошенко. Это не значит, что ошиблись 73%, проголосовавшие против действовавшего на тот момент президента – они голосовали хотя бы за призрачную надежду. Но это означает, что ошиблись 30%, которые вывели Зеленского во второй тур и этим оставили страну без выбора.

Для тех, кто хочет мира, пришло время осознать одну вещь: нельзя голосовать за яркую обертку, внутри которой все тот же "Рошен". Только осознав эту мысль, они смогут сделать действительно правильный выбор.

Почему "95 квартал" работает на ТРК "Украину"?

Еще один пример того, как Зеленский идет по дорожке, уже протоптанной Порошенко, – это его отношение к Ринату Ахметову. Еще не стерлось из памяти, что Петр Алексеевич начинал с конфронтации с Ринатом Леонидовичем, а закончил общим бизнесом по выжиманию из украинского народа денег через "Роттердам +". Теперь ту же эволюцию проходит Владимир Александрович.

Первые месяцы правления Зеленского были, мягко говоря, неприятным периодом в жизни Ахметова. Но по мере того, как президент отдалялся от Игоря Коломойского, становилось все очевиднее, что дрейфует он именно в сторону бывшего донецкого олигарха. "Бывшего" не в смысле олигарха, а в смысле "донецкого", поскольку сейчас Ринат Леонидович уже скорее киевский олигарх.

Но и это еще не все. Логика отдаления от Коломойского и движения к Ахметову привела к тому, что "95 квартал" на данный момент снимает сразу четыре сериала для ТРК "Украина". Ничего криминального в этом нет, но стоит помнить, что "95 квартал" – это единственный легальный бизнес действующего президента. А потому было бы интересно узнать, насколько сопоставимы суммы, которые платит ахметовский канал бизнесу президента за сериалы, с расценками за другие сериалы.

Но самое главное для страны – в ответе на вопрос о том, ограничится ли все сотрудничеством "95 квартала" с "Украиной" или появится еще и новый "Роттердам+".

"Реформа Супрун" добралась до глазных клиник

Неизменность курса времен Порошенко хорошо просматривается и в ситуации с медицинской реформой. Второй этап "реформы Супрун" успешно продолжается, и вчера об этом напомнили врачи киевского Центра микрохирургии глаза, которые вышли на акцию протеста под Киевскую мэрию. Они сообщили, что финансирование их больницы было предусмотрено только до мая, а уже за июнь медработники не получили ни копейки.

На сегодняшний день столичный Центр микрохирургии глаза остался единственным медучреждением, где делают операции по восстановлению зрения детям. Но это, похоже, не волнует ни киевскую мэрию, ни центральную власть. Ведь узкоспециализированные больницы остаются без финансирования по всей стране.

Хотя, помнится, была вспышка гнева на Банковой по поводу "реформы Супрун". Несколько недель президент ходил под впечатлением планов, которые ему, видимо, подсунул нынешний министр здравоохранения Максим Степанов. В эти недели Зеленский много говорил о том, что в результате "реформы" денег хватит только на замки, которыми закроют больницы.

Но на этом все, собственно, и закончилось. Президент переключился на другие важные дела, а второй этап медреформы продолжает свое победное шествие по стране. И уже через несколько месяцев мы будем подводить итоги не только по количеству закрытых больниц и уволенных врачей, но и по количеству неспасенных человеческих жизней.

"Адаптивный карантин": заболеваемость растет – ограничения ослабляют

Если раньше центральная власть могла оправдывать отсутствие внимания ко всей сфере здравоохранения необходимостью борьбы с коронавирусом, то теперь от этой борьбы остались только лозунги. Ответственность за антиэпидемические меры передали в регионы, а то, как там борются с эпидемией, вчера наглядно было продемонстрировано на примере Львовской области.

Вчера Минздрав объявил о рекордном количестве новых больных в этом регионе – 144 за сутки. Для сравнения: в совсем неблагополучном Киеве, население которого больше, чем Львовская область, за те же сутки обнаружили 65 зараженных – и это для столицы много.

А вот во Львове посчитали, что 144 – это немного. И объявили о смягчении карантина для спортзалов и ресторанов. Собственно, вот так и выглядит "адаптивный карантин": центр рассказывает, что с эпидемией надо бороться, а регионы строят свою политику, исходя из необходимости восстановить работу как можно большего числа предприятий и фирм.

Что, конечно же, вполне оправдано с точки зрения заработка граждан, о котором региональные власти беспокоятся гораздо сильнее, чем центральные: ведь НДФЛ (то есть подоходный налог) – один из основных источников наполнения местных бюджетов.

Впрочем, и у центральной власти в последние дни преобладают успокоительные нотки: ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и всех граждан благодарят за сознательность. Хотя на самом деле все решает не сознательность граждан, а манипуляции с количеством проведенных тестов.

Тем временем то в Израиле, то в Британии, то в Черногории объявляют о возврате к жесткому карантину из-за новых вспышек эпидемии. Наивно думать, что Украина будет исключением в вопросе второй волны коронавируса. Но она может стать исключением в другом: объявить об ужесточении карантина тут никто не решится.

Поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России?

Главным врагом всех порохоботов в соцсетях вчера была нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Вся ее вина состояла в том, что она, участвуя в одной программе с Петром Порошенко, напомнила ему о поздравлении в адрес Владимира Путина с Днем России в июне 2014 года, прозвучавшем в телефонном разговоре двух президентов.

Правда, сам телефонный разговор пока нигде не выплыл (что, впрочем, вполне может случиться), но есть цепочка фактов, от которых трудно отвертеться.

12 июня 2014 года состоялся телефонный разговор новоизбранного президента Украины Петра Порошенко с Владимиром Путиным. После этого разговора обе президентские администрации опубликовали свои релизы о нем – и в российском сообщении говорилось, что Порошенко поздравил Путина с Днем России. А украинская сторона это не опровергла.

Зато порохоботы массово опровергали все вчера. Поскольку упоминать всю цепочку фактов было неудобно, то они просто обвиняли Верещук во вранье. А поскольку вся история уже выплыла в информпространство, "антиверещуковская" кампания выглядела не очень убедительно.

Но всех их, безусловно, подвел Петр Алексеевич. Будь он понаходчивее, то сразу объяснил бы, что Украине нужна была передышка для подготовки наступления, и ради этой передышки он готов был поздравить хоть "черта лысого" с юбилеем ада. А поскольку спасительная мысль вовремя в голову не пришла, то случился конфуз.

Впрочем, на политической ситуации он существенно не скажется. Сколько Порошенко не пытался бы расширить популярность за пределы своей прошлогодней "резервации", увеличивается она только в опросах родственных социологических компаний. А для трех четвертей страны политика с фамилией "Порошенко" не существует. Есть только пугало с такой же фамилией.