В южной части Одесской области выпал крупный град, а ливень затопил населенные пункты.

Об этом в Facebook проинформировал мэр города Измаил Андрей Абрамченко.

Он написал, что в Измаиле прошел сильный дождь, сопровождающийся местами градом и порывистым ветром.

При этом синоптики информировали, что к ночи грозы доберутся до Одессы.

На фото, выложенных в соцсетях, видно, каких размеров были градинки. Как сообщили в сети местные жители, в Измаиле град был такой силы, что разбил окно в квартире.

Ранее "Страна" информировала, что из-за сильного ливня в Ивано-Франковской области прекращено сообщение между населенными пунктами.

Также мы писали, что спасатели объявили штормовое предупреждение на 7 июля.