Британские ученые провели исследование и выяснили, что около 22% респондентов с подтвержденным коронавирусом сообщили о наличии симптомов.

Об этом сообщает ВВС.

Так, Управление национальной статистики Британии отмечает, что 78% опрошенных отрицали наличие каких-либо симптомов по состоянию на день тестирования.

Несмотря на маленькую выборку из 120 человек, удалось выяснить, что бессимптомно коронавирус чаще переносят люди, которые работают вне дома или состоят в этнических меньшинствах.

Кроме того, у людей, которые имеют свое хозяйство с животными, чаще находили Covid-19, чем у тех, кто подобных хозяйством не располагает.

До сих пор ученые продолжают утверждать, что во всем мире (кроме Украины) мужчины чаще болеют вирусом, однако в данном исследовании статистика не подтвердилась.

Напомним, 80% инфицированных переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, а его лечение обычно происходит симптоматично. При этом специальные медицинские маски врачи советуют использовать, если человек уже заболел.

Как сообщала "Страна", Виктор Ляшко заявил, что 80% из тех, кто будет заражен коронавирусом, перенесут болезнь в легкой форме. Поэтому многих пациентов будут тестировать на дому.