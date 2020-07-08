Советника Дмитрия Рогозина (глава российской госкорпорации "Роскосмос" - Ред.) по информационной политике и бывшего журналиста издания "Коммерсант" Ивана Сафронова подозревают в государственной измене. В частности, в работе на спецслужбы Чехии.

Об этом и других деталях обвинения сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Вот что известно о подозрениях выдвинутых Ивану Сафронову

уголовное дело сам Сафронов связывает со своей профессиональной деятельностью;





его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года;





следствие считает, что Сафронов взаимодействовал с чешскими спецслужбами из корыстных побуждений;





дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, а конечными получателями секретных сведений были США.

Также источник сообщил, что по делу Сафронова уже проведена экспертиза, которая подтвердила выводы следствия о разглашении советником Дмитрия Рогозина гостайны.

Напомним, о задержании сотрудника "Роскосмоса" стало известно 7 июля в первой половине дня.

Как сообщала "Страна", ему грозит 20 лет тюрьмы.