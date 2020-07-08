Работал на разведку Чехии. Стали известны детали обвинения в госизмене советника главы "Роскосмоса"
Советника Дмитрия Рогозина (глава российской госкорпорации "Роскосмос" - Ред.) по информационной политике и бывшего журналиста издания "Коммерсант" Ивана Сафронова подозревают в государственной измене. В частности, в работе на спецслужбы Чехии.
Об этом и других деталях обвинения сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".
Вот что известно о подозрениях выдвинутых Ивану Сафронову
- уголовное дело сам Сафронов связывает со своей профессиональной деятельностью;
- его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года;
- следствие считает, что Сафронов взаимодействовал с чешскими спецслужбами из корыстных побуждений;
- дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, а конечными получателями секретных сведений были США.
Также источник сообщил, что по делу Сафронова уже проведена экспертиза, которая подтвердила выводы следствия о разглашении советником Дмитрия Рогозина гостайны.
Напомним, о задержании сотрудника "Роскосмоса" стало известно 7 июля в первой половине дня.
Как сообщала "Страна", ему грозит 20 лет тюрьмы.
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