Государственная судебная администрация Украины и Служба судебной охраны издали совместный приказ № 278/258 от 22 июня 2020, которым расширяются возможности граждан для допуска в помещение судов и судебных учреждений. Об этом сообщили в ГСА.

Для этого приказом внесены изменения в Примерные правила пропуска лиц в здания (помещения) судов, органов и учреждений системы правосудия и на их территорию транспортных средств.

В приказе, в частности, указано, что "для идентификации лиц, которые прибыли в суд, другой орган или учреждения системы правосудия, при условии наличия в этих органах технических средств, предназначенных для установления достоверности отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отраженную в электронном виде информацию, содержащуюся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может быть использовано мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Дія".

Отмечается, что этот приказ выдан для приведения в соответствие с требованиями, которые изложены, в частности, в постановлении Кабинета Министров №278 от 15.04.2020 года "О реализации экспериментального проекта относительно применения отображения в электронном виде информации, которая содержится в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отображения в электронном виде информации, которая содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

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