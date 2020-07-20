Предлагаем гороскоп на неделю - с 20 по 26 июля для каждого знака Зодиака. Это период растущей луны, благоприятный для обучения чему-то новому, для повышения квалификации.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вы сможете реализовать давно задуманные проекты. В начале недели - благоприятный период для решения проблем, связанных с карьерой. Главное - не вступать в ссоры с окружающими. А в выходные вас пригласят на интересное мероприятие.

Телец (21.04 - 20.05)

Эти дни будут проходить без особых хлопот, конечно если вы сами не надумаете лишних проблем. Обучение новой специальности пойдет вам на пользу, предоставит шанс устроиться на более оплачиваемую и престижную работу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе есть шанс создать прочный фундамент для дальнейших карьерных достижений. Успех будет основываться на вашей добросовестности и пунктуальности. Главное в этот период - не позволять окружающим людям вами манипулировать.

Рак (22.06 - 22.07)

В ближайшие дни силы, умения и способности Раков будут как никогда востребованными. Нужно следить, чтобы вас не потянуло на авральные подвиги. В целом, можно позволить себе любые порывы. К концу недели от части идей придется отказаться, чтобы не надорваться. Выходные повысят вам настроение.

Лев (23.07 - 23.08)

В ближайшем будущем мобильность и контактность Львов позволит им справиться с достаточно сложными проблемами. В течение недели постарайтесь сдерживать свое желание предъявить претензии начальству. Это обернется конфликтной ситуацией. В конце недели вероятны знакомства с влиятельными людьми, не упустите свой шанс.

Дева (24.08 - 23.09)

В данный период Девам лучше сосредоточиться на главном деле и не распыляться на мелочи. Вы сможете легко решить любые проблемы, если обратитесь за помощью к друзьям. В выходные вас захватит настолько приятное времяпрепровождение и веселье, что вы забудете о грусти.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе хорошие известия откроют перед вами новые горизонты. Чтобы избежать конфликтов дома и на работе нужно быть аккуратными в выражениях. Также звезды советуют избегать поспешности в решениях и не быть суетливыми в деловом общении.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы смогут разрешить многие вопросы, не встречая на своем пути особых препятствий. Этот период можно использовать, чтобы подготовить надежный фундамент для будущих грандиозных планов. Звезды советуют в эти дни избегать служебных интриг, чтобы не попасть в ловушку.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам лучше не ограничивать себя в общении. Любое времяпровождение на природе, катание на велосипедах или плавание пойдет на пользу. В середине недели в профессиональной деятельности может произойти неожиданная революция с приятными последствиями. Но выходные вам придется провести в работе.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут уже на этой неделе покорить вершину, куда взбирались долгие годы. Важно не потерять контроль над ситуацией и не размениваться по мелочам. Звезды советуют полагаться на собственную интуицию и не доверять слухам.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе фортуна покровительствует Водолеям во всех делах, но лучше не взваливать на плечи слишком много задач. Также не стоит вести слишком откровенные разговоры с коллегами. Следите за своими словами - неудачная шутка может быть использована против вас.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не стоит говорить о своей личной жизни даже с самыми родными людьми. Так вы сможете избежать неприятных разговоров и конфликтных ситуаций. На этой неделе желательно не строить наполеоновских планов, а в принятии решений руководствоваться уступчивостью.