Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что подзащитный был за рулем в момент смертельного ДТП. Однако отказался предоставлять доказательства невиновности артиста, о которых не раз говорил.

Об этом Пашаев сказал в интервью ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1".

На вопрос Скабеевой, признает ли он, что за рулем авто был Ефремов, защитник сказал: "Частично".

"Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов. Но отвечать на какие-либо вопросы сейчас преждевременно", - замкнулся Пашаев.

Он добавил, что с материалами уголовного дела еще не ознакомился.

Также адвокат рассказал, что Ефремов, который находится под домашним арестом, чувствует себя очень плохо. И вообще он порядочный и добросовестный человек, поэтому сильно переживает по поводу случившегося.

"Ефремов на публику и избирателей не работает. Это преступление не было совершено умышленно", – подчеркнул Пашаев.



Кроме того, адвокат заявил, что он самый богатый и высокооплачиваемый адвокат, потому что работает не на публику, а на результаты.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что происходит с резонансным делом о ДТП, которое скоро передадут в суд.

Мы также писали, что Пашаев уже уходил от ответа на вопрос, кто был за рулем в момент аварии.