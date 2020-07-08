"Укрзализныця" вернула на маршруты еще 12 пригородных поездов, которые возобновят железнодорожное сообщение с небольшими городами вокруг Киева, Днепра, Чернигова и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов", - указано в сообщении.

Так, сначала возобновят работу поезда №7001 Борщаговка-Клавдиево, отправление которых будет происходить в 08:16, а прибытие в 09:01, поезд №7006 Буча-Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка-Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и поезд №6612 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34).

Кроме того, в работу вернутся поезда №6016 Фастов-Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43), №6814 Киев-Волынский-Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22), №6823 Яготин-Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28), №6931 Нежин-Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский-Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08), №6506 Плавни-Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09), №6004 Каменское-Пассажирское-Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

При этом обязательно использование масок, антисептиков и соблюдение безопасной дистанции. В случае отсутствия масок, патрулирующие бригады будут вызывать полицию.

Напомним, с 1 июня открыта продажа билетов в плацкартные вагоны, которые запустили в составе пассажирских поездов дальнего следования.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" отправила в первые рейсы после карантина шесть поездов дальнего следования. Все они ходят в направлении Западной Украины.