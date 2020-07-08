Служба безопасности сообщила о задержании в Киеве гражданина Украины, который в 2014-20 годах, по версии СБУ, осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщается на сайте СБУ во вторник, он принимал активное участие в создании т.н. "Разведывательного управления ДНР".

Задержанный, как утверждают в СБУ, руководил агентурной сетью, по его приказам были осуществлены ряд диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К. (задержанный – Ред.), раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, обнародованы также записи разговоров задержанного с генерал-майором ГРУ РФ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса малазийского "Боинга", рейс MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Что непосредственно сейчас делал в Киеве столь высокопоставленный "агент ГРУ" (который, если верить спецслужбе, до сих пор "курировал ДНР") в СБУ не сообщают.

Стоит напомним, что накануне этого заявления СБУ стало известно об аресте в Москве украинского экс-футболиста Василия Василенко по обвинению о шпионаже.

Ранее "Страна" информировала, что СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.

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