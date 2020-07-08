В Сербии вводят комендантский час в рамках ужесточения карантинных ограничений из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает местный телеканал РТС со ссылкой на заявление президента страны Александра Вучича.

"О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 (в 19:00 по Киеву - Ред.) до пяти утра (в 6:00 по Киеву - Ред.) понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии", - сообщил он.

Комендантский час вводится, по меньшей мере, на период выходных 10-12 июля. Стоит отметить, что в марте этого года страна уже подвергалась жесткому карантину с ЧП и комендантским часом, но после отмены ограничений шестого мая коронавирус продолжил распространяться.

По словам президента, сейчас в больницах страны с подтвержденным коронавирусом находится около четырех тысяч человек, а столичные госпитали почти полностью заполнены. В связи с этим с восьмого июля будут запрещены массовые собрания более пяти человек - как в помещении, так и на улице, а с десятого числа, скорее всего, введут комендантский час.

Однако на улицу разрешат выходить под предлогом выгула домашних животных, детей и пенсионеров.

Напомним, Греция, где впервые за несколько недель зарегистрировали новые случаи COVID-19, причем большинство - у туристов, запретила въезд гражданам Сербии. Это связано с тем, что львиная доля зараженных именно оттуда.

Как сообщала "Страна", полиция столицы Сербии Белграда задержала 16 посетителей шахматного клуба и его 70-летнего хозяина. Любители интеллектуального спорта нарушили запрет на массовые собрания, введенный из-за эпидемии коронавируса.