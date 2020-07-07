Транспортное сообщение еще с тремя селами в Ивано-Франковской области полностью прекращено в связи с ухудшением погодных условий, вызванных проливными дождями.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, из-за подъема уровня воды на р.Безулька в с.Яворов Косовского района, произошло разрушение временного переезда на дороге местного значения, из-за чего в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с с.Снидавка Косовского района.

В Верховинском районе частично размыта автомобильную дорогу местного значения в селах Воловая и Бережница, и транспортное сообщение с ними также отсутствует.

Всего по Ивано-Франковской области в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с 7 населенными пунктами и еще с 11 транспортное сообщение ограничено, говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину с 7 июля возвращается непогода, объявлено штормовое предупреждение.

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