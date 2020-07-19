Предлагаем читателям гороскоп на 19 июля для каждого знака Зодиака. Это двадцать восьмой день лунного цикла. День благоприятен для активных действий.

Овен (21.03 - 20.04)

Хорошо подумайте перед тем, как съязвить в ответ на критику или замечание. В противном случае в вашей жизни могут произойти изменения не в лучшую сторону. А если будете действовать тактично и грамотно - получите возможность для служебного роста.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы получите известия, которые улучшат положение дел на работе/учебе. С учетом следующей трудоемкой недели, день лучше провести, разбирая накопившиеся дела по хозяйству. Звезды советуют вам быть внимательными по отношению к другим людям, а также животным.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Впереди у Близнецов будет много самой разнообразной работы. Сегодня - замечательный день, чтобы попытаться соотнести объем задач и предстоящих трудов с собственными возможностями. Вполне возможно вам придется отстаивать свои интересы, доказывая профессиональные качества и надежность.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки не смогут сбежать от накопившихся проблем и избавиться от груза ответственности только потому, что решение проблемы спрятано глубоко внутри вас. Возможно, единственным выходом станет смена трудовой деятельности и привычного рабочего распорядка.

Лев (23.07 - 23.08)

Этот день создан для отдыха, а ваши проблемы невозможно решить быстро. Поэтому будьте благодарны своим помощникам и позвольте себе немножечко отрешиться от реальности. Отдохнув, вы сможете разработать эффективную стратегию для борьбы с трудностями.

Дева (24.08 - 23.09)

Не стоит рваться в бой, отстаивая свою значимость, исключительную правильность и независимость. Взгляните на ситуацию немного иначе. Вероятно, эти испытания вам даны, чтобы вы смогли набраться терпения и мудрости.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня главные козыри Весов - умение слушать и слышать собеседника, внимательность и сосредоточенность на результате. Эти качества делают вас буквально непобедимыми и совсем скоро благоприятно отразятся на вашей карьере.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня удача будет на вашей стороне. Ожидаются конструктивные встречи, которые откроют перед вами заманчивые перспективы. Ваши родные будут вам искренне благодарны, если вечер вы проведете с ними. Это поможет отвлечься от забот и настроиться на продуктивную неделю.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцы навряд ли сумеют справиться со всеми делами сразу без привлечения посторонней помощи. Ваша спешка может только увеличить количество работы. Запаситесь терпением, избегайте открытого противостояния. Не исключено, что сегодня ваши отношения с кем-то прервутся.

Козерог (22.12 - 20.01)

Звезды советуют Козерогам держать под контролем свою вспыльчивость, планировать поездки с друзьями на природу или приятные покупки. Вы из тех людей, которые не могут даже выходной день провести в блаженном безделье.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи могут получить важную информацию. Постарайтесь не пропустить ее - и тогда успех вам практически гарантирован. Вечером может ожидать неформальная встреча, которая повлияет на некоторые ближайшие события.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут смело опираться на помощь друзей. А если в дополнение к благодарности проявить терпение и выдержку - многого достигнете. Сегодняшний день лучше провести дома, чтобы меньше тратить сил и времени на отстаивание своих интересов.