Греция, где впервые за несколько недель зарегистрировали новые случаи COVID-19, причем большинство - у туристов, запретила въезд гражданам Сербии. Это связано с тем, что львиная доля зараженных именно оттуда.

Об этом сообщает "Интерфакс".

6 июля в Греции выявили 36 инфицированных туристов, причем 20 из них были из Сербии. В результате Греция временно закрыла границу для граждан этой страны.

В МИД Сербии назвали решение неудачным и отметили, что большинство иностранных туристов прибывают в Грецию из Сербии, с чем и связано столь значительное число зарегистрированных случаев COVID-19. Сербские туроператоры в свою очередь попросили отреагировать туристические организации Греции.

В Сербии 7 июля зарегистрированы около 3 тысяч активных случаев коронавируса.

Как писала "Страна", Греция открыла туристический сезон для иностранцев 1 июля. С тех пор ее посетили более 100 тысяч путешественников.

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