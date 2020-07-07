Опубликовано видео стрельбы возле кинотеатра "Жовтень". Фото: pixabay.com

Полиция задержала хулиганов, которые устроили стрельбу возле кинотеатра "Жовтень" после устроенных ими же разборок с отдыхающими. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

"Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к компании отдыхающих и начали делать им замечания, требуя от последних покинуть сквер. При этом один из мужчин после словесной перепалки устроил драку с тремя отдыхающими, нанеся им телесные повреждения. После этого, злоумышленник, имея с собой пистолет модели "Форт 12 РМ", начал хаотично осуществлять выстрелы", - указано в сообщении.

Фото: Нацполиция

Полиция задержала нарушителей на месте преступления и конфисковала оружие и патроны к нему. Стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия, за такую статью ему может грозить до семи лет ограничения свободы. 

Видео его задержания опубликовал Тelegram-канал "Киев Оперативный".

Напомним, возле Бессарабской площади в Киеве ("Арена-сити") толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

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