Полиция задержала хулиганов, которые устроили стрельбу возле кинотеатра "Жовтень" после устроенных ими же разборок с отдыхающими.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к компании отдыхающих и начали делать им замечания, требуя от последних покинуть сквер. При этом один из мужчин после словесной перепалки устроил драку с тремя отдыхающими, нанеся им телесные повреждения. После этого, злоумышленник, имея с собой пистолет модели "Форт 12 РМ", начал хаотично осуществлять выстрелы", - указано в сообщении.

Полиция задержала нарушителей на месте преступления и конфисковала оружие и патроны к нему. Стрелку сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия, за такую статью ему может грозить до семи лет ограничения свободы.

Видео его задержания опубликовал Тelegram-канал "Киев Оперативный".

Напомним, возле Бессарабской площади в Киеве ("Арена-сити") толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе МВД Арсену Авакову с призывом взять под контроль уровень насилия в стране.