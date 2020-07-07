Президент США Дональд Трамп, который в апреле распорядился остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, официально уведомил Конгресс о выходе страны из ВОЗ.

Об этом написал в своем Twitter сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес.

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально отозвал США из ВОЗ в разгар пандемии. Называть реакцию Трампа на COVID хаотичной и бессвязной будет несправедливо. Это не защитит жизни и интересы американцев - а оставит американцев болеть и Америку в одиночестве", - прокомментировал решение главы Белого дома Менендес.

Также США поставили в известность о своем выходе из ВОЗ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. Эти условия включают предупреждение о выходе за год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Как писала "Страна", в середине мая Трамп подумывал о том, чтобы возобновить финансирование ВОЗ - но платить организации столько же, сколько Китай.

Однако в конце весны объявил об окончательном разрыве с ВОЗ.