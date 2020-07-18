Предлагаем гороскоп на 18 июля для каждого знака Зодиака. Это двадцать седьмой день лунного цикла, в который усиливается интуиция и возможны инсайты и открытия.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов могут возникнуть мелкие неприятности на работе. Они станут результатом вашей недальновидности, однако вы сможете из быстро разрешить. В выходные ожидайте интересных предложений от друзей. Они обеспечат вас необходимой поддержкой.

Телец (21.04 - 20.05)

Старайтесь не перегружать себя работой в выходные, тем более что на профессиональном поприще все складывается благополучно. Вы всегда можете рассчитывать на помощь друзей. А вот от ненужных встреч лучше себя оградить, чтобы это не отразилось на вашей энергетике.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Постарайтесь быть предусмотрительными. Это качество поможет быстро адаптироваться к ситуациям, которые могут меняться в течение дня. Вечером вы получите информацию, которая расширит ваши возможности.

Рак (22.06 - 22.07)

Личные планы Раков сегодня могут пересекаться с планами родственников. Вы сможете разрешить все задачи с помощью целеустремленности и логики. Вы способны отогреть сердца и души близких вниманием и щедрыми поступками.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов в последнее время жизненные события становятся весьма разнообразными. Сегодняшний день не станет исключением: вы можете получить неожиданные известия от знакомых. Вечером вы ощутите прилив энергии, может появиться чувство, что вы находитесь на пике успеха.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы покажут свою блестящую форму, которая позволит им переделать все дела одним махом. Звезды предостерегают: объем работы должен быть соразмерен силам. Не отказывайтесь от помощи близких. Это решит все задачи быстрее и на порядок веселее.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодняшний день может утомить Весов-трудоголиков. Трудовая деятельность потребует повышенного напряжения. Уже вечером резерв активности может оказаться на нуле. Постарайтесь найти верного друга, который поможет восполнить утраченную энергию.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Работоспособность Скорпионов способна изменить тяжелую жизненную ситуацию к лучшему. Ваши идеи получат одобрение начальства, а наработки превысят ваши собственные ожидания. Вечером откажитесь от дополнительного заработка - в погоне за дополнительными средствами вас ожидает неудача.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов есть перспектива выгодного знакомства, если вы будете полагаться исключительно на собственные силы. Вместе с новыми знакомствами появится возможность прилично заработать. Также ожидаются деловые предложения со стороны начальства.

Козерог (22.12 - 20.01)

Всю поступающую информацию Козерогам необходимо тщательно фильтровать и анализировать. Использование недостоверных данных может погубить дела, которые еще недавно шли очень хорошо. Все действия тоже нужно 100 раз продумывать.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев выпал день, когда можно спокойно плыть по течению и ни о чем не переживать. Стоит вам четко сформулировать желаемое, как звезды укажут быстрый путь по достижению цели. При таком фантастическом везении и покровительстве высших сил скромность станет вашим главным украшением.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Выходные могут оказаться довольно-таки активными и плодотворными. По отношению к близким людям нужно проявить терпение. Постарайтесь не тратить много времени на пустую болтовню. Сегодня главная задача - найти идею для стабильного заработка.