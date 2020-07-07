В Минздраве рассказали, как выйти из самоизоляции лицам, которые пересекли государственную границу и сдали образцы для теста на коронавирус.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу или пункты въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь в течение последних 14 дней. Если вы находитесь на самоизоляции, но не пересекали границу в течение последних 14 дней, досрочно прекратить самоизоляцию через такой алгоритм невозможно", - указано в сообщении.

Отмечается, что есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья Украины. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дий дома". Перечень лабораторий, где можно сделать такое исследование, указан тут.

В лаборатории, которая находится в списке, необходимо заполнить информированное согласие на обработку данных. В форме нужно обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, и точную дату прибытия на территорию Украины! ️Для избежания нежелательных последствий в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дий дома".

Далее лаборатория самостоятельно вносит в систему данные об отрицательном тесте на коронавирус. Результаты теста автоматически обновляются в приложении "Дий дома", после чего пользователю приложения приходит оповещение о возможности прекращения самоизоляции.

Напомним, украинцам рассказали, как выйти из самоизоляции после излечения от коронавируса. Шаги описаны после сдачи отрицательного теста на Covid-19.

Как сообщала "Страна", Минздрав рассказал о различиях карантина и изоляции, а также напомнил украинцам, как следует вести себя в обществе до конца карантинных ограничений.