Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вручило президенту Украины Владивару Зеленскому два протокола об административном нарушении. Это связано с тем, что глава государства не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба агентства.

Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения. Он купил и продал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чья общая стоимость превышала 50 прожиточных минимумов. Эти манипуляции он обязан был отразить в Реестре деклараций в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако сведений в реестр не поступало.

7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП). Соответствующие материалы будут переданы в суд.

Ранее "Страна" называла сумму, на которую Зеленский купил ОВГЗ.

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