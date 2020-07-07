В Минздраве показали, в каких странах медицинские маски носят с большей охотой и граждане каких стран настойчиво отказываются использовать средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Данные опросов показывают, что не во всех странах маски одинаково популярны. Использование масок в мире увеличилось с апреля 2020 года, но не во всех странах. Массовое ношение масок поможет снизить уровень передачи коронавируса к контролируемым уровней и предотвратить вторую волну эпидемии. Медицинские и тканевые маски могут снизить риск респираторной инфекции (например COVID-19) на ⅓ и больше", - указано в сообщении.

В каких случаях следует использовать маску:

Пациенты с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передающуюся капельно-воздушным путем, должны надевать маску - она ​​ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;

медицинские работники должны надевать маску, чтобы защититься во время оказания медицинской помощи и при наличии риска образования крупных капель и брызг биологических жидкостей пациента (кашель у пациента с бронхоэктатической болезнью легких, промывание хирургической раны и т.д.); также медицинские работники должны надевать маску во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Также маску следует надевать:

больным, имеющим респираторные симптомы - кашель, насморк; здоровым людям, которые находятся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты.

Маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается. Чтобы надеть маску, нужно закинуть резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Маску следует менять, как только она стала влажной или каждые четыре часа. Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, следует помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Нельзя использовать маску повторно. Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Напомним, украинцам рекомендуют не сразу выбрасывать маски и перчатки, которые они использовали для того, чтобы защититься от коронавируса. Перед тем, как утилизировать их, нужно дома выдержать их в пакете трое суток.

Как сообщала "Страна", при масочном режиме необходимо не только правильно носить маски, но и знать, что делать с использованными средствами индивидуальной защиты.

Также "Страна" писала, что в метрополитене Харькова произошла массовая драка. Прямо в вагоне образовалась свалка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску. Мужчина без маски быстро завелся и принялся "бычиться и драться". Потасовка случилась в поезде.