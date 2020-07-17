Предлагаем гороскоп на 17 июля для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам выпадет реальный шанс реализовать планы. Постарайтесь не упустить эту возможность. Вечером лучше не браться за дела, которые требуют физической активности. Здоровье может подвести.

Телец (21.04 - 20.05)

В конце недели ваш ритм пойдет на спад, зато напряжение сменится легкостью. У вас откроется второе дыхание и проявятся творческие таланты. Реализуйте их по максимуму, сейчас подходящее время.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не лезьте на рожон и безропотно принимайте предложения от тех, кто занимает более высокие руководящие позиции. Сегодня не лучший день, чтобы доказывать свою правоту. Этим вы можете только испортить репутацию и усложнить себе жизнь.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня могут раскрыться некоторые ваши тайны из прошлого. Звезды советуют не делать поспешных выводов, а чтобы успокоиться - заняться благоустройством дома и обновлением интерьера жилища. Это подарит легкость.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня для Львов будут важными встречи и общение с друзьями. Постарайтесь мягко отстаивать свою точку зрения и не идти у других на поводу. Пусть даже если вашими собеседниками будут очень влиятельные люди.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве необходим активный отдых. По большей части он подойдет тем представителям знака, у которых есть дети. Они займут все ваше свободное время и станут идеальным эликсиром молодости и энергии.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы в конце рабочей недели могут неожиданно почувствовать прилив сил. День благоприятен для генерирования идей, которые можно будет применить вскоре. А сегодня позвольте себе отдыхать и запасаться энергией.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нужно проявить гибкость и понимание по отношению к взглядам окружающих вас людей. Истина рано или поздно восторжествует, поэтому нет необходимости тратить свои нервы. Вечером желателен расслабляющий отдых.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов есть несколько секретов, которые позволят им добиться сегодня успеха. Это их активность и оптимизм. А вот доверчивость может негативно сказаться на финансовом положении. Поэтому нужно откровенно обсудить с близкими текущие проблемы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня не последнюю роль в достижении успеха сыграет ваше обаяние. Сократив время на решение рабочих вопросов, вы выиграете время для себя. Возможно, вам придется посвятить свое время тому, чтобы помочь родственникам.

Водолей (21.01 - 20.02)

Пытливых Водолеев могут заинтересовать необычные предложения со стороны друзей. Сегодня вы будете покорять окружающих своим красноречием и остроумием. Ваши коллеги в восторге от того, как доходчиво вы можете выражать свои мысли. Настоящий талант рассказчика!

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы, постарайтесь отстраненно пронаблюдать за течением жизни, не ускоряя ход важных событий, которые сейчас происходят с вами. Неплохо будет, если вы напомните начальству о его завышенных требованиях.