Появились фото и видео лесных пожаров в Луганской области, которые уничтожили десятки домов и вызвали человеческие жертвы.

На снимках видны масштабы бедствия: небо затянуто густым черно-серым дымом.

Из-за дыма местами нулевая видимость и на дорогах.

Снимки с тушения пожара опубликовали спасатели.

Лесной пожар под Северодонецком. Фото: ГосЧС

Больше всего от стихии пострадали села неподалеку от Северодонецка.

По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, пожар тушит техника из Луганска, Харькова, Днепра и Донецкой области. А военные помогают властям людьми.

"Мы вчера... связались с той стороной (представителями "ЛНР" - Ред.) и попросили режим тишины, чтобы пролетели самолеты МЧС и с воздуха погасили огонь. Но они нам не дали гарантии, что обеспечат спокойное и мирное небо. Вы понимаете, что рисковать самолетом... Самолеты стоят заполненные водой, в любой момент могут вылететь к нам", - сказал Гайдай.

Он добавил, что сгорели 69 домов, из них 22 восстановлению не подлежат. А в лесу ветер 25 м/с сделал пожар верховым, из-за чего остановить его практически невозможно.

"На моих глазах загоралось сотни гектаров леса в течении нескольких минут. Просто верхушки, как мы в детстве бросали спичку в тополиный пух. Точно так же распространялся огонь. Мгновенно", - отметил губернатор.

Также в сети появились видео с мест пожара.

Горизонт закрывают клубы дыма.

Ролики в сети публикуют очевидцы.

К вечеру 7 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пяти погибших в результате пожара на территории Новоайдарского района Луганщины. Девять человек госпитализированы в больницу.

"Страна" приводила слова Гайдая о том, что поджог - одна из версий смертельного пожара.