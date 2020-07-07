Специалист Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекцией, профессор Бенедетта Аллегранзи заявила, что в распоряжении медиков есть новые данные о распространении коронавируса по воздуху. В ВОЗ пообещали обнародовать их в скором времени.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - сказала Аллегранзи.

А глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь добавила, что в ВОЗ обсуждали возможность передачи коронавируса по воздуху. По ее словам, в ближайшие недели ВОЗ опубликует информацию по этому поводу, которой располагает организация.

Накануне более 200 ученых призвали ВОЗ и другие организации признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. По их мнению, такая информация может внести изменения в меры борьбы с вирусом.

Ученые привели данные исследования, согласно которому вирусы, выделяемые во время выдоха, разговора и кашля в виде микрокапель, настолько малы, что остаются в воздухе. Это означает, что люди в закрытых помещениях могут быть подвержены большему риску заражения, чем предполагалось ранее.

Они выразили обеспокоенность тем, что непризнание риска воздушной передачи короанвируса и отсутствие четких рекомендаций по борьбе с воздушно-капельным вирусом будет иметь значительные последствия.

В ВОЗ же долгое время придерживались мнения, что COVID-19 распространяется с помощью более крупных капель, которые попадают на землю во время чихания или кашля. Таким образом, в ВОЗ отвергали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем. Кроме того, в организации продолжают считать редкими случаи передачи вируса от бессимптомных пациентов.

В ВОЗ заявили, что ознакомились со статьей и проверяют данные с техническими экспертами.

"Страна" рассказывала об упомянутом обращении ученых.

Мы также приводили заявление гендиректора ВОЗ о том, что распространение коронавируса в мире только ускоряется.